В Колтушах начала работу Лаборатория технологического искусства

«Биостанция» открылась на базе института физиологии имени Павлова.

«Биостанция» — это платформа для художников, кураторов, исследователей, работающих в области научного и технологического искусства и культуры (Science&Technology art and humanities) на базе научных лабораторий Института физиологии РАН и санкт-петербургского Техно-Арт-Центра. Основная задача — создание для деятелей искусств условий для реализации своих проектов совместно с лабораториями института, занимающимися классическими научными проблемами в области нейрофизиологии и нейрогенетики.

Кроме того, Лаборатория запустила программу индивидуальных стажировок. Подробности на сайте.

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Напомним, что в 2019 году Колтуши оказались в центре внимания арт-критиков: в музее физиолога Ивана Павлова, где много лет работала обычная мемориальная экспозиция, открыли выставку «Новая антропология». Проект получил лестные отзывы специалистов, а научный городок всё чаще стали называть новым центром российского сайнс-арта.