Врач назвал способ получить высокую дозу антител от COVID-19

Медик подчеркнул, что только повторная вакцинация дает ударную защиту от вируса, и что это самый безопасный способ.

Ревакцинация через полгода после первой прививки или болезни позволяет выработать ударную дозу антител против коронавируса, сообщает URA.RU со ссылкой на аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.

— Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен, — рассказал он.

Медик объяснил, что без контакта с инфекцией организм тратит антитела, так как для их сохранения необходимо расходовать энергию и белок.

— Если же будет повторное заражение или повторный контакт с вирусом при ревакцинации, то тут уже вступят в действие клетки памяти, — продолжил специалист.

Он уточнил, что клеточный иммунитет долгосрочный и действует больше пяти месяцев.

— И уровень антител будет совершенно огромный — в моей практике были случаи от 2 тыс. до 5 600 балл на мл, — добавил Болибок.

Медик подчеркнул, что только повторная вакцинация дает ударную защиту от вируса, и что это самый безопасный способ поддержать иммунную систему в борьбе с инфекцией.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков согласился с Болибоком: прививаться можно спустя шесть месяцев после получения препарата или выздоровления. Кроме того, специалист посоветовал поставить бустерную дозу препарата, чтобы восстановить защиту.

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