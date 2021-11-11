Врач назвал способ получить высокую дозу антител от COVID-19

Медик подчеркнул, что только повторная вакцинация дает ударную защиту от вируса, и что это самый безопасный способ.
Ревакцинация через полгода после первой прививки или болезни позволяет выработать ударную дозу антител против коронавируса, сообщает URA.RU со ссылкой на аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.
Медик объяснил, что без контакта с инфекцией организм тратит антитела, так как для их сохранения необходимо расходовать энергию и белок.
Он уточнил, что клеточный иммунитет долгосрочный и действует больше пяти месяцев.
Медик подчеркнул, что только повторная вакцинация дает ударную защиту от вируса, и что это самый безопасный способ поддержать иммунную систему в борьбе с инфекцией.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков согласился с Болибоком: прививаться можно спустя шесть месяцев после получения препарата или выздоровления. Кроме того, специалист посоветовал поставить бустерную дозу препарата, чтобы восстановить защиту.