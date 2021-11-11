Работадателям Ленобласти расскажут об особенностях приема на работу людей с ментальными нарушениями

Мультицентр социальной и трудовой интеграции проводит конференцию для работодателей и представителей бизнеса, чтобы помочь разобраться в вопросах законодательства и других особенностях при приеме на работу людей с ментальными нарушениями.

В частности, на конференции будет представлена региональная модель трудоустройства, а также опыт двух крупных компаний – «Макдоналдс» и «Фортресс», сообщают на сайте Правительства Ленобласти.

К участию в конференции приглашаются руководители российских коммерческих и некоммерческих организаций, подлежащих квотированию рабочих мест для инвалидов, индивидуальные предприниматели, руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере труда и социальной защиты, представители научного сообщества, представители общественных организаций, реализующих проекты в сфере профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью и другие.

Конференция «Профессиональная реабилитация лиц с нарушениями интеллектуального развития: региональная модель сопровождаемого трудоустройства» пройдет в онлайн-формате 12 ноября, начало в 11.00.

Трансляция пройдет на канале в YouTube. Сайт конференции: http://multi-conference.ru.