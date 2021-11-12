В Петербурге частично закрыли дамбу из-за неблагоприятного прогноза погоды

В Петербурге в связи с прогнозом подъема уровня воды в устье реки Невы до значений, близких к критическим, было принято решение частично закрыть дамбу.

Такие меры приняли в ночь на 12 ноября. Так, в 2:50 было закрыто судопропускное сооружение С-2. Закрываются и затворы всех шести водопропускных сооружений. Судопоопускное сооружение С-1 не задействовано, сообщает пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Сообщается, что Кронштадтский корабельный фарватер свободен для судов. Движение по скоростной автомагистрали комплекса осуществляется в штатном режиме.

Сегодня в Петербурге ожидаются дожди и сильный ветер. Ленобласть с самого утра находится во власти сильного ветра, днем в регионе пройдет небольшой дождь.