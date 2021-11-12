Сборная России разгромила Кипр со счетом 6:0

Сборная России в девятом туре отбора ЧМ-2022 разгромила Кипр со счетом 6:0. Игра проходила 11 ноября в Петербурге на «Газпром Арене».

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин отметился в матче дублем на четвертой и 87-й минуте. Также голами выделились Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62) и Антон Заболотный (81).

Благодаря этой победе сборная России сохранила первое место в группе. В следующий раз россияне сыграют 14 ноября в гостях против Хорватии.