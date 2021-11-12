Вирусолог Альтштейн дал прогноз выхода России из пандемии

При этом вирус не исчезнет полностью.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с агентством РИА Новости заявил, что, по его мнению, пандемия нового коронавируса, прекратится в РФ в следующем году.
Он считает, что в 2022 году большая часть граждан страны сделают прививки от вируса, и благодаря этому пандемия заглохнет.
При этом Альштейн отмечает, что отдельные вспышки заболеваемости, скорее всего, все равно будут появляться.
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12.11.2021 58