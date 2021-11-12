В России выявили более 40 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 40 123 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 636 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве снизился с 6240 до 5183. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Республика Крым, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 8 992 595. За сутки умерли 1235 человек, это второй показатель за время пандемии. За все время скончались 252 926 пациентов. Выздоровели за последние 24 часа 33 645 человек, за весь период — 7 720 962.