В Выборгской таможне намечаются очередные кадровые перестановки и уголовные дела

В четверг, 11 ноября сотрудники ФСБ с обысками наведались к начальнику аналитического отдела Выборгской таможни и уже бывшему начальнику отдела управления рисками.

Как пишет Telegram-канал Тайны Ленинградского двора в пятницу, 12 ноября, уголовное дело возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты таможенных платежей. Проще говоря, речь идет о контрабанде и таможенниках, которые этому всячески способствовали.

Оба задержанных сотрудников выборгской таможни являются подчиненными первого заместителя начальника Выборгской таможни Алексея Урванцева. Который, в свою очередь, перевелся в Выборг из Мурманска и считается креатурой еще одного «северянина», теперь уже бывшего первого зама начальника СЗТУ, Березина. Их так и называли – «северная команда». И была эта команда в оппозиции к официальной верхушке Северо-Западного таможенного управления, но вполне себе в силе и авторитете, пишут Тайны Ленинградского двора.

Теперь в ближайшее время стоит ожидать отставки «северного» замначальника Выборгской таможни с формулировкой «утрата доверия за упущения в работе приведшие к нанесению ущерба экономике и бюджету РФ». И с этой отставкой ранее сильная команда «северян» окончательно потеряет влияние в Северо-Западном таможенном управлении.