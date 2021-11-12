«Леноблводоканал» приступил к обслуживанию еще четырех поселений Кировского района

Так, на баланс «Леноблводоканала» поставили обслуживание Кировского, Мгинского, Синявинского и Отрадненского поселений Кировского района Ленобласти.

Об этом вечером, 12 ноября сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти.

Теперь предприятие работает в шести поселениях района – Павловское и Шлиссельбургское Леноблводоканал уже обслуживает с 2019 года.

При работе государственного предприятия в поселениях обеспечивается надежное и качественное оказание услуг водоснабжения и водоотведения, круглосуточная работа аварийно-диспетчерской службы, идет строительство, ремонт и реконструкция сетей и очистных сооружений, — указано в сообщении пресс-службы.

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В связи с этим, в Кировском районе с 1 декабря в единый платежный документ жителям присоединившихся поселений будут добавлены следующие коммунальные услуги: холодное водоснабжение и водоотведение.

В «Леноблводоканале» в целях корректного начисления платы за коммунальные услуги жителей просят осуществлять передачу показаний ежемесячно, не позднее 25 числа расчетного месяца.