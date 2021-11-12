В Ленобласти 13 дней ищут 10-летнего мальчика, пропавшего на охоте с отцом

В Волховском районе Ленобласти продолжаются поиски мальчика, пропавшего в реке Сясь во время охоты с отцом. На помощь прибыли водолазы из Москвы.

Как рассказали в водолазной группе «ДобротворецЪ», на воскресенье, 14 ноября запланирован выезд водолазов из Москвы в окрестности деревни Погостище в Волховском районе. Ранее в поисковой операции уже участвовали добровольцы из разных регионов страны.

Поисками исчезнувшего мальчика также занимаются сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, задействовав роботизированный комплекс с камерой.

Напомним, трагедия произошла в конце октября. На реке Сясь перевернулась лодка с отцом и сыном. 10-летний мальчик при этом пропал. Мужчина смог самостоятельно выплыть на берег, но сына отыскать ему уже не удалось. На поиски мальчика были брошены спасатели с водолазами, однако и они ребенка не обнаружили.

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