Два самокатчика в Петербурге обстреляли прохожего из пневматического пистолета

Автор: Анастасия Щербакова
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Полиция разыскивает двух неизвестных, которые ранили мужчину в глаз, ногу и грудь из пневматики, а после скрылись на самокатах.

Об этом стало известно в минувшие сутки, 13 ноября.

Информацию о нападении правоохранителям передала подруга раненого. В ночь на 13 ноября она позвонила по телефону «112» и рассказала, что в ее спутника только что обстреляли неизвестные у гипермаркета «Лента» на улице Коллонтай в Петербурге.

Пострадавший 30-летний мужчина был доставлен в Мариинскую больницу. Врачи нашли у него ранения в области глаза, голени и грудной клетки. После оказания помощи мужчину отправили домой.

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