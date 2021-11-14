Врачи с Дальнего востока, ранее отказавшиеся от вакцинации, заболели коронавирусом

Три сотрудника скорой помощи из Еврейской автономной области, которые собирались уволиться из-за принудительной вакцинации, заболели Covid-19.

Информацией об этом поделился портал RT на русском в воскресенье, 14 ноября.

17 сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, — говорится в сообщении регионального Департамента здравоохранения в Instagram.

К слову, многие сотрудники скорой медицинской помощи, решившие уволиться, все-таки передумали и забрали заявления. Об этом заявил представитель Департамента информполитики губернатора и правительства ЕАО.

Напомним, инцидент в Еврейской автономии произошел ранее. Два коллектива скорой помощи заявили о своем увольнении из-за обязательной вакцинации. Данные бригады обслуживают район с населением порядка 25 тысяч человек.