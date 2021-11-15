Фотограф запечатлел разминающихся лебедей в Дворцовом парке

В сети появились завораживающие кадры лебединой пары в Гатчине.

Источник: https://t.me/dnevspb Источник: https://t.me/dnevspb Источник: https://t.me/dnevspb

В телеграм-канале Петербургский дневник появились фотографии, на которой пара лебедей решила заняться разминкой в Дворцовом парке (Гатчина).

Величественные птицы ничуть не боятся человека и даже позируют для хорошего кадра.