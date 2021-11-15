Фотограф запечатлел разминающихся лебедей в Дворцовом парке

Автор: Александр Селиванов
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В сети появились завораживающие кадры лебединой пары в Гатчине.

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Фотограф запечатлел разминающихся лебедей в Дворцовом парке фотографы, фотографии, Россияне, Россия, птицы, Ленобласть, лебеди, животные, Дикие животные в России, Дикие животные в Ленобласти, Дворцовый парк, ГатчинаИсточник: https://t.me/dnevspb
Фотограф запечатлел разминающихся лебедей в Дворцовом парке фотографы, фотографии, Россияне, Россия, птицы, Ленобласть, лебеди, животные, Дикие животные в России, Дикие животные в Ленобласти, Дворцовый парк, ГатчинаИсточник: https://t.me/dnevspb

В телеграм-канале Петербургский дневник появились фотографии, на которой пара лебедей решила заняться разминкой в Дворцовом парке (Гатчина).

Величественные птицы ничуть не боятся человека и даже позируют для хорошего кадра.

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09.11.2021 198
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