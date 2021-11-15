Фотограф запечатлел разминающихся лебедей в Дворцовом парке

В сети появились завораживающие кадры лебединой пары в Гатчине.
Источник: https://t.me/dnevspb
Источник: https://t.me/dnevspb
Источник: https://t.me/dnevspb
В телеграм-канале Петербургский дневник появились фотографии, на которой пара лебедей решила заняться разминкой в Дворцовом парке (Гатчина).
Величественные птицы ничуть не боятся человека и даже позируют для хорошего кадра.
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