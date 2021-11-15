ЖК «Десяткино» вторая очередь новый застройщик сможет выйти на объект весной

Судьбу долгостроя в Мурино обсудили на штабе Долевого строительства Ленинградской области

ЖК «Десяткино» (вторая очередь) строила с 2013 года компания ООО «Норманн». Первоначальный срок передачи квартир — 2016 год. Стройка была брошена в 2018 году, в 2019 году суд ввел процедуру банкротства.

Напомним, что компания «Норманн» осуществляет строительство в Ленобласти жилищных комплексов «Морошкино», «Десяткино» (вторая очередь), «Десяткино 2.0» и «Яркий». В связи с задержкой строительства, а также нарушением графиков ввода и передачи квартир, правительство Ленобласти взяло на особый контроль все процессы, связанные со строительством объектов компании. О проблемах «Норманна» стало известно в октябре 2017 года, когда застопорилось строительство ЖК «Десяткино 2.0» в Мурино. По информации правительства Ленобласти на достройку домов «Десяткино 2.0» требуется 303 млн рублей.