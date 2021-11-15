За последние полтора месяца в Ленобласти ликвидировано почти триста свалок

Всего с начала 2021 года в Ленобласти ликвидировано 883 несанкционированных свалок общим объемом 122 849 кубометров.

По данным комитета государственного экологического надзора Ленобласти, к октябрю от отходов избавили 598 мест. В ведомстве подчеркнули, что убранные в последнее время свалки были сравнительно некрупными. Связывают это в том числе с окончанием дачного и туристического сезонов.

Отметим, что за последние два года в Ленобласти наблюдается положительная динамика — число несанкционированных свалок сократилось в два раза. Добиться такого результата помогла профилактика. Неравнодушные жители стали чаще обращаться в полицию непосредственно в момент сброса отходов, фото и видеофиксации процесса правонарушения. Это зачастую останавливает нарушителей.