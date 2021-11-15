В Москве пройдет Международный конгресс НАТ, где обсудят отечественные разработки телевизионных технологий

С 23 по 24 ноября в Москве состоится крупное событие — XXV Международный конгресс НАТ с темой «ТВ+Digital. Смешать, но не взбалтывать».

В программе конгресса запланировано два пленарных заседания: «Телевидение сегодня: развитие, регулирование, законодательство» с участием представителей Минцифр РФ, Государственной Думы, Совета Федерации, Роскомнадзора и Общественной палаты РФ. Вторым блоком обсуждений станет «ТВ+Digital. Смешать, но не взбалтывать» с участием топ-менеджеров федеральных телеканалов.

Кроме этого, планируется проведение следующих секций: Изменения на рынке медиапотребления (медиаизмерения); Рынок тематического телевидения. Как расти, когда все падают; Развитие проекта региональных врезок на «ОТР»; Как продавать мультимедийный контент; Проектирование телевизионных студий; Продюсирование гибридных видеоформатов; Программирование региональных телеканалов на примере успешных; Лучшие диджитал-проекты; Технологическая секция имени Марка Кривошеева.

Торжественной частью события станет церемония вручения IX Премии имени Владимира Зворыкина, где будут отмечены знаковые отечественные решения и разработки в области телевизионных технологий. Церемония награждения по традиции пройдет в первый день работы отраслевого форума – 23 ноября. Одновременно с конгрессом откроется Международная выставка профессионального оборудования и технологий для теле-, радио- и интернет-вещания и кинопроизводства NATEXPO, которая продлится до 25 ноября. XXV Международный конгресс НАТ проводится при финансовой поддержке Минцифры России.

Более подробная информация о мероприятии представлена на сайте организатора.