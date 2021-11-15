Новый маммограф в Киришах позволяет выявлять патологии женского здоровья

В мае 2021 года в женской консультации Киришской больницы ввели эксплуатацию современный цифровой маммографический аппарат.

Оборудование позволяет на ранних стадиях выявлять патологии и предупредить развитие заболеваний молочных желез. Обследование на новом аппарате уже прошли 200 пациенток.

«Скрининговые исследования для раннего выявления рака молочной железы уже доказали свою эффективность и спасли не только здоровье, но и жизнь многим женщинам. В настоящее время такое заболевание, как рак молочной железы, успешно лечится, если его вовремя распознать. Выявить опухолевые образования на ранних стадиях помогает маммография», ― рассказала заведующая рентгенологическим отделением Киришской больницы Алла Виничук.

Также Алла Виничук отметила, что маммографическое обследование могут проходить женщины в рамках диспансеризации взрослого населения, по направлению врачей-специалистов.

Всего в поликлиники региона закуплено пять современных маммографических установок за 61,3 млн рублей.

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