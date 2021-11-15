Новый маммограф в Киришах позволяет выявлять патологии женского здоровья

В мае 2021 года в женской консультации Киришской больницы ввели эксплуатацию современный цифровой маммографический аппарат.
Оборудование позволяет на ранних стадиях выявлять патологии и предупредить развитие заболеваний молочных желез. Обследование на новом аппарате уже прошли 200 пациенток.
Также Алла Виничук отметила, что маммографическое обследование могут проходить женщины в рамках диспансеризации взрослого населения, по направлению врачей-специалистов.
Всего в поликлиники региона закуплено пять современных маммографических установок за 61,3 млн рублей.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово также проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки.
Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей, эндовидеохирургическая стойка,
Отметим, что в Тихвине вышел на проектную мощность первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи. Всего открыты пять центров амбулаторной онкологической помощи в Тихвинском, Кингисеппском и Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.