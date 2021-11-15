Состояние беременной девушки, пострадавшей в ДТП на «Сортавале», улучшилось

18-летнюю беременную девушку, пострадавшую в аварии в прошедшие сутки под Приозерском, переводят в Ленинградскую областную больницу в Петербурге. Ее самочувствие улучшается.

Серьезное ДТП произошло на 101-м км трассы «Сортавала» в воскресенье, 15 ноября. Девушка, находившаяся на 8 месяце беременности и ее гражданский муж, были госпитализированы.

По последним данным, девушке и ее будущему ребенку ничего не угрожает. Об этом рассказал ее сожитель, который также находился в «Форде», который угодил под грузовик

Ждут машину, на ней Екатерину доставят в Петербург. Она в состоянии средней тяжести. С плодом, говорят, всё нормально. Ждём девочку. Я следом за ней в Петербург. Хотя у меня там ни жилья, ни знакомых. Но, если придётся, на улице буду ночевать. Местных чиновников постараюсь найти.

Кадры с места происшествия мы публиковали ранее.