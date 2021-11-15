Итоги Всероссийской переписи населения в Ленобласти станут известны в январе 2022 года

Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков, подводя итоги прошедшей Всероссийской переписи населения.

14 ноября завершилась первая «цифровая» перепись населения. В Ленобласти в течение месяца работали около 4 тысяч переписчиков и контролеров, инструкторы в МФЦ и волонтеры. Большинство жителей Ленобласти предпочли традиционный способ участия в переписи – на дому или же на переписном участке и в МФЦ.

«Мы благодарим всех жителей области, кто нашел время и принял участие в переписи населения», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Полные итоги Всероссийской переписи населения планируется опубликовать в 4 квартале 2022 года.

Напомним, что впервые в этом году проходила цифровая перепись. Зачем нужен учет граждан и в чем преимущества нового формата, рассказываем в нашем материале.

Как уже ранее писал ivbg.ru, осенью 2018 года в России прошла пробная перепись населения, в которой приняло участие 11597 жителей Ленобласти, что составило 0,6% от всего населения региона. По данным Росстата на 1 июня 2021 года в Ленинградской области зарегистрировано 1 900,1 тысяч человек. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность жителей области увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).