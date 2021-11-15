В Волосово и Подпорожье жители аварийных домов скоро отпразднуют новоселье

Комитет Госстройнадзора Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию домов. Заселение должно состояться в декабре 2021 года.

«Рад сообщить, что в этом году достроены все 6 домов для расселения аварийного жилья. Введены в эксплуатацию последние 2 объекта. К новому году ключи от квартир получат около 500 жителей Волосово и Подпорожья. Всего в рамках текущего этапа расселят 1912 человек из 763 квартир. На следующий год ставим более амбициозную задачу – построить 10 зданий для 2730 граждан», – рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Новоселы получат квартиры в Подпорожье на улице Кирова, 25/1. Туда переедут 342 человека. В 71 квартиру на Зеленой, 8 в Волосово заселятся 177 граждан.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. Новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.

Рейтинг муниципальных образований по исполнению региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» опубликован на сайте комитета по строительству Ленобласти. Всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь. Всего же в Ленобласти до конца 2022 года планируется расселить около 2 000 аварийных квартир.