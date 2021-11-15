Порывы ветра до 15 м/с, заморозки и гололедица — прогноз погоды в Ленобласти на 16 ноября

Погода в Ленобласти все ближе к морозам и горам снега. Температура продолжает понижаться.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, температура воздуха ночью, 16 ноября составит +1 до -4 гр., днем 0 до +5 гр. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, которая задержится и 17, и 18 ноября.

16 ноября на территории Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.