Мужчина без штанов с ирокезом на голове попал под колеса машины в Петербурге — видео

Очевидец поделился видеокадрами странного инцидента, произошедшего в Петербурге.
Как рассказал очевидец, на улице Шелгунова в Петербурге сбили мужчину. По улице он передвигался в трусах и с ирокезом на голове. Также вокруг мужчины бегали двое его приятелей и кричали на прохожих. В каком состоянии находится потерпевший пока неизвестно.
В комментариях к публикации в соцсети «Вконтакте» пользователи уже предположили, что молодые люди могли быть под запрещенными веществами.
Подробности случившегося выясняются.
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