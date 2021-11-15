Мужчина без штанов с ирокезом на голове попал под колеса машины в Петербурге — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился видеокадрами странного инцидента, произошедшего в Петербурге. 

Как рассказал очевидец, на улице Шелгунова в Петербурге сбили мужчину. По улице он передвигался в трусах и с ирокезом на голове. Также вокруг мужчины бегали двое его приятелей и кричали на прохожих. В каком состоянии находится потерпевший пока неизвестно.

В комментариях к публикации в соцсети «Вконтакте» пользователи уже предположили, что молодые люди могли быть под запрещенными веществами.

Подробности случившегося выясняются.

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