За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 24 раза для разрешения чрезвычайных ситуаций

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 15 ноября.

Так, в период с 8 по 14 ноября поисково-спасательные подразделения привлекались 24 раза, в том числе:

  • к аварийно-спасательным работам при ДТП — 2 раза;
  • к поисково-спасательным работам на водных объектах – 8 раз;
  • к поисково-спасательным работам в лесах — 2 раз.

Как отметили в ведомстве, в результате аварийно-спасательных и поисковых работ было спасено 2 человека. Также в службе отметили, что один человек был найден уже мертвым.

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