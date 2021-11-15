За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 24 раза для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 15 ноября.
Так, в период с 8 по 14 ноября поисково-спасательные подразделения привлекались 24 раза, в том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП — 2 раза;
- к поисково-спасательным работам на водных объектах – 8 раз;
- к поисково-спасательным работам в лесах — 2 раз.
Как отметили в ведомстве, в результате аварийно-спасательных и поисковых работ было спасено 2 человека. Также в службе отметили, что один человек был найден уже мертвым.
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