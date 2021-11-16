Актеры дебютанты покажут «Три сестры» на сцене театра на Васильевском

В областном театре на Васильевском стартует специальный проект «Новые лица»

Премьера спектакля состоится 17 ноября. Актёрский курс Российского государственного института сценических искусств покажет на Большой сцене театра спектакль по одноименной пьесе Антона Чехова «Три сестры».

Работа над постановкой шла на протяжении двух лет. За это время молодые артисты создали свою сценическую версию хрестоматийного произведения, которая открывает зрителю мысли, созвучные эпохе, не теряя своей актуальности.

Начало спектакля в 19.00.

Напомним, что на Фестивале российского кино и культуры «SOL Russian Film Festival» Светлана Щедрина получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Кроличья лапа».