Действующие правила въезда россиян в Финляндию сохранятся, несмотря на запуск железнодорожного сообщения

В посольстве Финляндии заявили, что правила въезда в страну не изменятся, несмотря на недавнее решение о возобновлении железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом во вторник, 16 ноября сообщает ТАСС.

Возобновление железнодорожного сообщения или снятие ограничений на авиасообщение с Финляндией не меняют срок действия установленных Финляндией ограничений на въезд. Информации об изменении действующих ограничений на въезд пока нет, — указали в ведомстве.

В посольстве отметили, что сейчас визовые центры Финляндии в России принимают заявления от тех, у кого цель поездки — деловая, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет. Заявления также принимаются от лиц, входящих в установленные отдельные категории.