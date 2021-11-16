В Кировском районе задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство двух человек

В городе Отрадное мужчина нанес ножевые ранения своей сожительнице и соседу по квартире. Пострадавших удалось спасти.

Об этом в пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти рассказали во вторник, 16 ноября.

Согласно следствию, минувшей ночью задержанный, находясь в квартире в городе Отрадное Кировского района, умышленно ударил ножом соседа по квартире и свою сожительницу в область жизненно важных органов.

Однако злоумышленник не довел свой умысел до конца, поскольку потерпевшим оказали своевременную медицинскую помощь. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.