Автомобиль скорой помощи перевернулся в Мурино

Автор: Александр Селиванов
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Информация о пострадавших не поступала.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, столкновение кареты скорой помощи с легковушкой произошло на пересечении Петровского бульвара и Шувалова. От сильного удара скорая перевернулась на бок.

По факту ДТП будет проведена проверка.

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Автомобиль скорой помощи перевернулся в Мурино скорая помощь, Россияне, Россия, Мурино, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Автомобиль скорой помощи перевернулся в Мурино скорая помощь, Россияне, Россия, Мурино, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
Автомобиль скорой помощи перевернулся в Мурино скорая помощь, Россияне, Россия, Мурино, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/spb_today
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