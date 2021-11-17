Автомобиль скорой помощи перевернулся в Мурино

Информация о пострадавших не поступала.

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По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, столкновение кареты скорой помощи с легковушкой произошло на пересечении Петровского бульвара и Шувалова. От сильного удара скорая перевернулась на бок.

По факту ДТП будет проведена проверка.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today