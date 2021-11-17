В России в сертификат о вакцинации могут добавить фото владельца

Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями, что позволит избежать очередей при их проверке.
По данным «Известий», ссылающихся на высокопоставленного федерального чиновника, сертификаты о вакцинации от коронавируса могут быть дополнены фотографиями.
Фото на сертификате ускорит его проверку, поскольку отпадает необходимость показывать паспорт, отмечет издание.
Правительство России 12 ноября внесло в нижнюю палату российского парламента два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, справки о перенесенном COVID-19 или медотвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
Меры об обязательных QR-кодах не затронут несовершеннолетних.