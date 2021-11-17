В Ломоносовском районе две пенсионерки угодили под колеса иномарки

Смертельная авария в Ломоносовском районе произошла 17 ноября, вечером. Под колеса машины попали две пенсионерки, одна из которых получила травмы, несовместимые с жизнью.

По информации 47news, авария произошла около 17:30, 17 ноября у деревни Шепелево. 69-летний водитель «Хендэ» сбил на пешеходном переходе двух пожилых женщин.

От полученных травм 64-летняя пенсионерка скончалась на месте. Ее 67-летнюю спутницу госпитализировали с тяжелыми травмами.

Остальные обстоятельства происшествия выясняются.