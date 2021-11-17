В Ломоносовском районе две пенсионерки угодили под колеса иномарки

Смертельная авария в Ломоносовском районе произошла 17 ноября, вечером. Под колеса машины попали две пенсионерки, одна из которых получила травмы, несовместимые с жизнью.
По информации 47news, авария произошла около 17:30, 17 ноября у деревни Шепелево. 69-летний водитель «Хендэ» сбил на пешеходном переходе двух пожилых женщин.
От полученных травм 64-летняя пенсионерка скончалась на месте. Ее 67-летнюю спутницу госпитализировали с тяжелыми травмами.
Остальные обстоятельства происшествия выясняются.
Вам будет интересно
Мужчина, решивший выговориться крепким словом на полицейского при исполнении, стал фигурантом двух уголовных дел. Задерживать его приезжал спецназ. Следственным отделом по...
17.11.2021 132