В Ломоносовском районе две пенсионерки угодили под колеса иномарки

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Смертельная авария в Ломоносовском районе произошла 17 ноября, вечером. Под колеса машины попали две пенсионерки, одна из которых получила травмы, несовместимые с жизнью.

По информации 47news, авария произошла около 17:30, 17 ноября у деревни Шепелево. 69-летний водитель «Хендэ» сбил на пешеходном переходе двух пожилых женщин.

От полученных травм 64-летняя пенсионерка скончалась на месте. Ее 67-летнюю спутницу госпитализировали с тяжелыми травмами.

Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

Вам будет интересно
В Ломоносовском районе две пенсионерки угодили под колеса иномарки смертельная авария, сбил пенсионера, Ломоносовский район, Ленобласть, ДТП
Мужчину, обматерившего полицейского в Петергофе, задерживал спецназ
Мужчина, решивший выговориться крепким словом на полицейского при исполнении, стал фигурантом двух уголовных дел. Задерживать его приезжал спецназ. Следственным отделом по...
17.11.2021 132
Автор