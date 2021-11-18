ЦБ предупредил о риске подорожания продуктов в 2022 году

Банк России спрогнозировал резкий рост продовольственной инфляции в 2022 году. Об этом сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов, выступая на международном форуме Московской биржи.

Представитель ЦБ отметил, что на рост цен на продукты повлияет не очень хороший урожай этого года. Кроме того, из-за скачка цен на газ дорожают удобрения.

Тремасов также добавил, что в следующем году будут преобладать проинфляционные риски.

— Я думаю, что действительно есть риски того, что мы будем жить в условиях высоких цен на сырье, — подчеркнул он.

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Одной из самых важных «неопределенностей» Тремасов назвал реакцию зарубежных регуляторов на рост инфляции. По его словам, рыночные прогнозы будут зависеть от того, как центральные банки будут реагировать на рост цен.