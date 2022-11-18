Сегодня, 18 ноября, в России отмечается день рождения любимого детского волшебника Деда Мороза. Праздник появился сравнительно недавно — 17 лет назад. С тех пор каждый ноябрь полон гуляний, а после праздника сказочный персонаж отправляется в новогоднее путешествие по России. Почему праздник отмечается в этот день, сколько лет Деду Морозу и как он проводит свой личный Новый год, рассказывает редакция ivbg.ru.

Почему день рождения Деда Мороза отмечают в ноябре?

Каждый уважающий себя сказочный герой должен иметь свою историю и отправную точку, с которой все начинается. День рождения детского дарителя подарков отмечают с 2005 года 18 ноября. Это дополняет историю государственного туристического проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза», который начал свою деятельность по инициативе экс-главы Москвы Юрия Лужкова в 1998 году. Выбранная дата не случайна. Именно в этот день Великий Устюг чаще всего накрывают первые зимние морозы.

Как появился Дед Мороз и сколько ему лет?

Первые образы сказочного волшебника относят к славянской мифологии. Славяне наделили погодные условия со значительным понижением температуры обликом невысокого пожилого человека. Они призывали его в зимний период, а летом уговаривали отложить возможный приход, чтобы сохранить урожай. Ближе к середине XIX века, первоначальный образ персонажа начинает меняться и приобретает знакомые нам с детства черты. До начала ХХ века у сказочного героя поменялось несколько имен: Мороз Иванович, Святой Николай, Морозко. Затем приходит известный ныне Дед Мороз, который становится символом Рождества. После Октябрьской революции все меняется. В 1929 году день празднования Рождества превращается в обычный рабочий. Праздничный антураж вместе с Дедом Морозом возвращается в советском варианте накануне 1936 года. С тех пор персонаж приходит в Новый год, а рождественская елка получила статус новогодней. Многие традиции Рождества передались Новому году, но ушел религиозный подтекст. Образ дедушки преобразовался. Он превратился в высокого добродушного пожилого мужчину с седой бородой в красной, синей или белой шубе с меховыми оторочками. В руках у персонажа появился волшебный посох и большой мешок с подарками, с которыми он передвигался на сказочных санях, запряженных тройкой лошадей. В настоящий момент образ новогоднего волшебника почти не изменился. В 1937 году у него появилась помощница — внучка Снегурочка. За время существования персонажа было построено несколько резиденций: в Архангельске, в Лапландии, на Северном полюсе, в Великом Устюге, в Мурманске и в Москве, куда попадают все детские письма, адресованные Деду Морозу. Ежегодные мероприятия по празднованию дня рождения начались с 2005 года в Великом Устюге. Сколько знаменитому в России дедушке исполнилось в 2021 году никто не знает, так как сложно указать точную дату появления персонажа, учитывая все прообразы. Специалисты отмечают, что приблизительный возраст Деда Мороза колеблется от 80 до двух тысяч лет.

Как персонаж отмечает свой праздник?