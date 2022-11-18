Сегодня, 18 ноября, в России отмечается день рождения любимого детского волшебника Деда Мороза. Праздник появился сравнительно недавно — 17 лет назад. С тех пор каждый ноябрь полон гуляний, а после праздника сказочный персонаж отправляется в новогоднее путешествие по России. Почему праздник отмечается в этот день, сколько лет Деду Морозу и как он проводит свой личный Новый год, рассказывает редакция ivbg.ru.
Почему день рождения Деда Мороза отмечают в ноябре?
Каждый уважающий себя сказочный герой должен иметь свою историю и отправную точку, с которой все начинается. День рождения детского дарителя подарков отмечают с 2005 года 18 ноября. Это дополняет историю государственного туристического проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза», который начал свою деятельность по инициативе экс-главы Москвы Юрия Лужкова в 1998 году. Выбранная дата не случайна. Именно в этот день Великий Устюг чаще всего накрывают первые зимние морозы.
Как появился Дед Мороз и сколько ему лет?
Первые образы сказочного волшебника относят к славянской мифологии. Славяне наделили погодные условия со значительным понижением температуры обликом невысокого пожилого человека. Они призывали его в зимний период, а летом уговаривали отложить возможный приход, чтобы сохранить урожай.
Ближе к середине XIX века, первоначальный образ персонажа начинает меняться и приобретает знакомые нам с детства черты. До начала ХХ века у сказочного героя поменялось несколько имен: Мороз Иванович, Святой Николай, Морозко. Затем приходит известный ныне Дед Мороз, который становится символом Рождества.
После Октябрьской революции все меняется. В 1929 году день празднования Рождества превращается в обычный рабочий.
Как персонаж отмечает свой праздник?
Один раз в году в свой личный Новый год Дед Мороз меняется с детьми ролями. В населенных пунктах, где расположены резиденции сказочного героя, в работу включается специальная почта. Каждый ребенок, желающий поздравить дедушку, может отправить ему письмо с поздравлением.
Сам праздник проходит в Великом Устюге в компании новогодних персонажей из других стран — Санта-Клауса из Европы, Чысхаана из Якутии, Микулаша из Чехии, Паккайне из Карелии, Сагаан Убугуна из Бурятии и Кыш Бабая из Татарстана, а также с участием верной спутницы внучки Снегурочки и героев русских сказок — Бабы Яги, Лешего и Водяного. Дети, кто решил лично поздравить Деда Мороза, могут за одно поближе познакомиться со знаменитыми гостями именинника.