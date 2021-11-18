Из-за плохого урожая Россия намерена закупать больше картофеля в СНГ

В докладе Минсельхоза для правительства сказано, что планируется закупать больше картофеля в странах СНГ.

Отмечается, что это позволит получить картофель по более низкой цене, чем из Пакистана и Египта, где осуществлялись закупки ранее. Также это поможет справиться с нехваткой корнеплода, которая возможна к весне. Об этом пишут «Известия».

В Минсельхозе предупредили, что из-за непогоды сбор отечественного урожая картофеля идет очень медленно и пока его объем ниже, чем предполагалось. К тому же качество овоща в этом году невысокое. Из-за метеоусловий картофель собирается влажным и будет меньше храниться.

Из-за сложностей с урожаем оптовые цены на овощ уже на 71,4% превысили те, что были в 2020 году. В конце октября оптовая стоимость достигла 23 руб./кг. Аналогичная тенденция характерна и для другой продукции из «борщевого набора»: моркови (рост стоимости на 44%) и капусты (+70%).

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Специалисты Минсельхоза и Минпромторга пытаются сформировать отношения с поставщиками из СНГ. К процессу подключили торговые сети.