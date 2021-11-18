Бабушку-блокадницу насмерть придавило в механизме лифта в пансионате Ленобласти

Несчастный случай произошел в пансионате «Зеленый квартал» недалеко от Белоострова во Всеволожском районе Ленобласти.

Сиделка погрузила инвалидную коляску с 96-летней блокадницей Анной Васильевной в лифт, нажала кнопку, а сама пошла по лестнице. В лифте пенсионерка сползла с коляски и попала головой в щель между платформой и перекрытием. Она скончалась, пишет паблик «Мэш на Мойке».

Сиделку и директора пансионата задержали. Возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим за собой смерть человека.