«Она сразу пошла ко дну»: Петербуржец рассказал и показал, как избавился от тележки с останками отца в Смоленке

Следственный комитете по Петербургу опубликовал видеофрагмент следственных действий, на которых петербуржец, задержанный по подозрению в убийстве отца, показывает, как избавлялся от тела.

Мужчина рассказал, что вышел с тележкой к набережной реки Смоленки около 2-3 часов ночи. С его слов, сумка была тяжелая, он поднял ее на колено и перекинул через ограждение набережной. Тележка сразу пошла на дно.

По версии следствия, убийство было совершено в прошлую субботу, 13 ноября, в квартире на Новосмоленской набережной. В ходе конфликта сын погибшего выстрелил ему в голову, а потом, чтобы скрыть следы преступления, распилил тело электролобзиком и бросил в Смоленку.