Уровень вовлеченности россиян в вакцинацию от COVID-19 вырос в два раза

За последние пять месяцев в России резко вырос уровень вовлеченности граждан в вакцинацию.
Согласно отчету, который подготовили специалисты РАНХиГС, в период с мая по октябрь число желающих привиться от коронавируса увеличилось с 25,9 до 53,2%.
Социологи провели несколько опросов среди совершеннолетних россиян в рамках «мониторинга социального положения и поведения населения в условиях распространения коронавируса». Выяснилось, что охотнее всего в нашей стране вакцинируются работающие граждане с высшим образованием в возрасте старше 34 лет, пишет «Коммерсантъ».
Опросы также показали, что после введения обязательной вакцинации на предприятиях вероятность того, что сотрудник сделает прививку на рабочем месте, выросла на 7,7%.
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