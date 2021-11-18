Водитель социального такси, ударивший пенсионерку в Петербурге, предстанет перед судом

Автор: Гузель Галимова
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Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя социального такси, который напал на пожилую пассажирку.

Его обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев. Мужчина вину в совершении преступления не признал, пишет пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел 15 сентября недалеко от поликлиники №28. Таксисту не понравилось, что женщина опоздала на 10 минут, он подгонял ее нецензурной бранью. Когда пожилая женщина села в машину, водитель продолжил на нее орать и торопить, чтобы та поскорее закрыла дверь. В итоге пенсионерка решила выйти из автомобиля, но мужчина ударил ее по голове и плюнул ей в лицо.

Мужчина также нанес побои местной жительнице — очевидцу конфликта, которая бросилась на помощь пострадавшей.

Уголовное дело направили в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу. Таксисту грозит до двух лет колонии.

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