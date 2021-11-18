Россия обновила рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России снова произошел рост числа зараженных COVID-19. Также за прошедшие сутки был обновлен антирекорд по смертности.

За последние 24 часа в России заразились коронавирусом 37 374 человека в 85 регионах, среди которых 2 617 человек (7%) не жаловались на клинические проявления болезни. С начала эпидемии в России заболели 9 219 912 человек в 85 регионах.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 1 251 человек – новый суточный антирекорд. С начала эпидемии умерли 260 335 человек.

Также в России за прошедшие сутки выздоровели 36 414 человек. С начала эпидемии из больниц по выздоровлению выписали 7 919 250 человек.