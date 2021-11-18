Жители Ленобласти не спешат закрывать грибной сезон

Автор: Анастасия Щербакова
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В лесах по-прежнему встречается много съедобных грибов – вешенки, зимние опята и лисички.

грибы зимние опята

Наступление холодов не помешало грибникам из Ленобласти наведываться в лес за вкусной добычей. Так, сегодня своей находкой похвастался зоолог Павел Глазков, которому удалось найти в лесу во Всеволожском районе зимние опята. Этим он поделился на своем канале «Каждой твари по паре».

грибы

По словам Глазкова, эти грибам нетрудно противостоять холодам, поскольку они способны пережить даже десятиградусные морозы. С оттепелью они оттаивают и продолжают расти.

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