Александр Дрозденко рассказал, когда снимут коронавирусные ограничения в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области назвал условия, при которых возможно снятие коронавирусных ограничений в регионе.

Об этом в среду, 17 ноября сообщил портал Peterburg2.

Как только госпитализация и количество смертельных случаев от COVID-19 сократится до хотя бы до августовского уровня, снимем все ограничения, – рассказал Дрозденко.

Ранее стало известно, что в Ленобласти ужесточены ковид-ограничения. Так, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти опубликовал перечень новых ограничительных мер в 47-м регионе. Изменения касаются работы сферы услуг и общепита в желтых и красных зонах.