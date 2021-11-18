Ленобласть реализует пилотные проект по развитию электротранспорта

Автор: Кира Нагорная
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Электрический транспорт и зарядная инфраструктура — главные цели реализации проекта

47 регион стал одним из восьми регионов «пилотов», где будет реализован проект Правительства России по реализации концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года.

Концепция предполагает стимулирование развития зарядной инфраструктуры, создание производства электромобилей и компонентной базы, поддержку спроса на электроавтомобили через субсидирование части их стоимости. Так в бюджете России уже предусмотрено более 8,1 млрд рублей для софинансирования установки около 3 тысяч «быстрых» зарядных станций в пилотных регионах до 2024 года.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Ленобласть в качестве пилотного региона участвует в реализации программы развития рынка газомоторного топлива с 2019 года. Сейчас в регионе действуют 7 объектов газозаправочной инфраструктуры общего пользования ― в Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске, Кингисеппе, Подпорожье. В данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно.

Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.

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