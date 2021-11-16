Ленобласть представила проекты по развитию транспортной инфраструктуры

Презентация прошла на стенде Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти на Транспортной неделе в Москве

Ленобласть представила проекты строительства участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Улица Дыбенко» до ст. «Кудрово» с электродепо «Правобережное», планы по развитию сети пассажирских причалов, развитие велосипедной инфраструктуры и другие.

«Ленинградская область активно ведёт работу по реализации транспортной стратегии. Мы делаем особый акцент на цифровизации транспорта, обновлении подвижного состава и бесшовности перевозок», – прокомментировал председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что движение автобусов можно отследить через приложение в Волхове и Всеволожске. А биометрию начнут использовать во всех видах общественного транспорта в России к 2024 году.