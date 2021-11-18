От коронавируса на дому привились почти 7 тысяч пожилых петербуржцев

В Петербурге с апреля 2021 года полный курс вакцинации от коронавируса на дому прошли 6 955 жителей старше 60 лет.
Доступ к вакцинации пожилым людям дает терапевт. При противопоказаниях врач может направить пациента к специалисту, чтобы уточнить его состояние, сообщили «Невским новостям» в пресс-службе комитета по здравоохранению.
В ведомстве добавили, что поручили администрациям районов выделить для людей старше 60 лет дополнительные места для записи на вакцинацию, а также рассмотреть вопрос о выделении для них дополнительных прививочных кабинетов.
На сегодняшний день в Петербурге полностью завершили курс вакцинации 2 052 908 человек.
Напомним, с 15 ноября в Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения. Теперь без QR-кодов не пустят в бассейны и фитнес-клубы, ЗАГС. С 1 декабря систему QR-кодов распространят на общепит и некоторые магазины.