Лихач в Петербурге протаранил дорожное ограждение и поехал дальше — видео

Очевидец поделился видео ситуации на улице Парашютной в Петербурге. Там иномарка врезалась в металлическое ограждение, а после скрылась в неизвестном направлении.

Запись с видеорегистратора очевидец выложил в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 18 ноября, в четверг.

На Парашютной, между улицей Новикова и Долгоозeрной, иномарка под управлением «профессионального» гонщика, влетела в ограждение. Однако водителя это не смутило — он съехал с бордюра и поехал дальше.

Вопрос: а как же быть с ограждением?, — недоумевающе спрашивает автор видео.