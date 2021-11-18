Лихач в Петербурге протаранил дорожное ограждение и поехал дальше — видео

Очевидец поделился видео ситуации на улице Парашютной в Петербурге. Там иномарка врезалась в металлическое ограждение, а после скрылась в неизвестном направлении.
Запись с видеорегистратора очевидец выложил в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 18 ноября, в четверг.
На Парашютной, между улицей Новикова и Долгоозeрной, иномарка под управлением «профессионального» гонщика, влетела в ограждение. Однако водителя это не смутило — он съехал с бордюра и поехал дальше.
Вопрос: а как же быть с ограждением?, — недоумевающе спрашивает автор видео.
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18.11.2021 77