Видео: в Петербурге полицейские скрутили школьницу за переход дороги в неположенном месте

Конфликт между школьницей и сотрудниками правоохранительных органов произошел днем 17 ноября в Калининском районе Петербурга. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала мама девочки.

По словам женщины, на ее 14-летнюю дочь набросились пятеро мужчин в полицейской форме, когда она возвращалась из школы. По предварительным данным, причиной стало то, что девочка перешла дорогу в неположенном месте.

На кадрах видно, как полицейские затаскивают школьницу в машину. При этом подросток кричит и оказывает сопротивление. На защиту ребенка встали прохожие, им удалось остановить сотрудников полиции.

Тем не менее, подростку успели нанести травмы. Как заявила мать пострадавшей, в травмпункте у девочки зафиксировали ушибы предплечий. Обстоятельства случившегося устанавливаются.