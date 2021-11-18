Видео: в Петербурге полицейские скрутили школьницу за переход дороги в неположенном месте

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Конфликт между школьницей и сотрудниками правоохранительных органов произошел днем 17 ноября в Калининском районе Петербурга. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала мама девочки.

По словам женщины, на ее 14-летнюю дочь набросились пятеро мужчин в полицейской форме, когда она возвращалась из школы. По предварительным данным, причиной стало то, что девочка перешла дорогу в неположенном месте.

На кадрах видно, как полицейские затаскивают школьницу в машину. При этом подросток кричит и оказывает сопротивление. На защиту ребенка встали прохожие, им удалось остановить сотрудников полиции.

Тем не менее, подростку успели нанести травмы. Как заявила мать пострадавшей, в травмпункте у девочки зафиксировали ушибы предплечий. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вам будет интересно
Видео: в Петербурге полицейские скрутили школьницу за переход дороги в неположенном месте подросток, Петербург, жесткое задержание
Водитель социального такси, ударивший пенсионерку в Петербурге, предстанет перед судом
Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя социального такси, который напал на пожилую пассажирку. Его обвиняют в...
18.11.2021 104
Автор