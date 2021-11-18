«Все ароматы Франции у нас в подвале»: десятки домов в Кингисеппе затопило нечистотами

Жители Кингисеппа воюют с управляющей компанией. Подвалы домов оказались затоплены зловонными стоками.

Репортаж о данной проблеме подготовил телеканал Россия1. Так, из-за нечистот, вопрос с которыми не могут решить несколько месяцев, в квартирах поселились насекомые и плесень.

Как стало известно, стоки канализаций стекают прямиков в подвал дома по улице Карла Маркса в Кингисеппе. За несколько месяцев в подвале развелось много не самой приятной живности — от мух до комаров. Под ударом оказались жители нижних этажей — именно в их квартирах стоит непередаваемый запах, а насекомые не дают нормально выспаться.

Жаль, что нельзя передавать запахи. Все ароматы Франции у нас в подвале, — говорит жительница дома.

Как выяснили наши коллеги из Россия1, в администрации о проблеме знают, но сделать ничего не могут, так как дома находятся на балансе управляющей компании. Также причиной коммунального коллапса в подвалах считают нехватку рабочих рук.

При этом, в самой УК винят изношенность коммунальных сетей и то, что жильцы используют канализацию не по назначению. Удастся ли жильцам домов решить проблему, пока неизвестно.