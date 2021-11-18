Медведица Маша из Всеволожска получила новую крышу и прививку от бешенства

Автор: Анастасия Щербакова
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Медведь в клетке
Фото: РОСПРИРОДНАДЗОР

Во Всеволожском районе только спустя больше полугода после проверки Росприроднадзора улучшили условия содержания бурого медведя по кличке Маша. 

Об этом рассказали в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО. Специалисты ведомства в ходе внезапной для хозяев питомца проверки в марте этого года обнаружили, что медведица живёт в ужасных условиях: крыша вольера протекала, из-за чего в берлогу попадали дождь и снег, а питьевой воды не было. Кроме того, сама медведица была не привита, а у хозяев отсутствовал её паспорт.

Медведица
Фото: РОСПРИРОДНАДЗОР

В итоге Машу вакцинировали от бешенства, а её вольер отремонтировали. Также для животного установили поилку, чтобы она могла в любой момент утолить жажду.

Росприроднадзор поставил на контроль содержание медведицы и будет периодически приезжать с проверками.

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