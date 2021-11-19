Неизвестный пытался в Telegram растлить 9-летнюю девочку из Выборгского района

Автор: Александр Селиванов
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Сотрудники полиции разыскивают педофила.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратился отец девочки. По словам мужчины, незнакомец в Telegram предлагал его 9-летней дочери совершить действия сексуального характера.

Также педофил просил девочку прислать ему материалы интимного характера.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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18.11.2021 176
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