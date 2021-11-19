Минтруд предложил упростить назначение пособий на детей

Кроме того, пособия на детей будут назначать по месту жительства даже при отсутствии регистрации.
Министерство труда России собирается правило назначения пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. В частности, будут изменены критерии оценки нуждаемости и оценки доходов.
На сегодняшний день претендовать на господдержку могут семьи в случае, если средний доход на каждого из ее членов не превышает прожиточный минимум в регионе.
По новым правилам при назначении пособия не будут учитываться: региональные и муниципальные субсидии на покупку недвижимости или транспортного средства, а также налоговые вычеты и гранты и другие поступления, имеющие целевой характер.
Кроме того, от правила нулевого дохода (согласно которому получать пособие могут только люди, имеющие хоть какой-то заработок) будут освобождены беременные женщины, которые на момент подачи заявления находятся на сроке более 12 недель.
Наконец, при расчете обеспеченности не будут учитываться транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, жилая недвижимость, на которую наложен арест, земельные участки, жилье, транспорт, гаражи и машино-места, оплаченные за счет целевых субсидий.
В дополнение — пособия будут назначаться на детей от трех до семи лет по месту жительства даже при отсутствии регистрации.