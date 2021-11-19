На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 19 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, вы-правка, установка дорожных знаков;
  • км 75, 134 ограничение скорости движения в оба  направления  с 08:00 до 19:00,  устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, вы-правка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 43-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт пешеходного ограждения, ремонтная планировка обочин.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка швов, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ремонт СБО;
  • км 27-28 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, ремонт шумозащитного экрана.
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