На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 19 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, вы-правка, установка дорожных знаков;
- км 75, 134 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, вы-правка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
Вам будет интересно
Правительство Петербурга опубликовало проект постановления, устанавливающего максимальную стоимость проезда по платным дорогам города в 2022 году. По сравнению с этим годом,...
10.11.2021 234
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 43-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт пешеходного ограждения, ремонтная планировка обочин.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка швов, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ремонт СБО;
- км 27-28 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, ремонт шумозащитного экрана.