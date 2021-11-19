Операторам связи могут разрешить передавать данные клиентов банкам и турфирмам

Минэкономразвития предлагает разрешить операторам связи передавать сведения об абонентах с их согласия банкам и туристическим сервисам. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, он опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Право операторов передавать третьим лицам данные об абонентах и оказываемых им услугах позволит абонентам получать некоторые услуги и, например, подтверждать свою платежеспособность, полагают в министерстве.

Сейчас операторы могут передавать данные абонентов, подпадающие под «тайну связи», только по решению суда или в виде «обезличенных моделей».

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К сведениям об оказываемых абонентам услугах связи относятся сведения баз данных систем расчета, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента, а также другие сведения, перечень которых устанавливает правительство.